Dalla Regione ok ai “Servizi per la Sanità” al Casimiri. Forza Italia: “Giorno importante per Gualdo”

E’ stato approvato oggi dalla Giunta regionale il nuovo indirizzo di istruzione professionale “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” richiesto dall’Istituto Casimiri di Gualdo Tadino.

“Oggi è un giorno importante per la nostra città, una grande opportunità per il nostro territorio e per tutti quei ragazzi che vorranno affacciarsi a questo nuovo indirizzo – sottolinea Forza Italia di Gualdo Tadino – Una decisione importantissima, che va a rafforzare la nostra offerta formativa duramente colpita negli anni passati (l’Istituto Tecnico per Geometri è stato chiuso, ed in fase di esaurimento è anche l’Istituto Professionale per il Commercio).”

“Questo indirizzo professionale prevede due strade diverse per lo studente al termine del percorso, cioè lo sbocco professionale (asili nido, strutture ospedaliere e di assistenza, residenze sanitarie, centri ricreativi, cooperative sociali) o la prosecuzione degli studi universitari di qualsiasi genere e in particolare quelli di scienze dell’educazione e della formazione, di sociologia, di psicologia e corsi di laurea triennale per educatore”, evidenzia Forza Italia.

“Sono ormai più di dieci anni che soffriamo per la carenza di indirizzi formativi, e tranne per la concessione del nuovo indirizzo tecnico “Grafica e Comunicazione”, tutte le proposte avanzate in precedenza sono state sempre rigettate al mittente – prosegue la nota di Forza Italia di Gualdo Tadino – Il tempo ci ha dato ragione, purtroppo. Quando già nel 2012 avanzammo la proposta del professionale agrario perché intravedevamo la problematica di un lento ed inesorabile declino dell’attrattività dell’offerta formativa cittadina, venivamo tacciati come agitatori di spettri sul mondo scolastico locale.”

“Al contrario, i fatti hanno dimostrato che questa città ha assoluto bisogno di nuova linfa nell’educazione dei nostri giovani: la possibilità cioè di poter scegliere, oltre ai vari indirizzi liceali, che da sempre costituiscono il perno storico e fondamentale per i nostri studenti, anche all’interno di un ventaglio di opportunità più specialistiche ed orientate al mondo del lavoro.”

Il Consiglio Comunale nell’agosto scorso, infatti, aveva deliberato all’unanimità la proposta di chiedere alla Regione Umbria l’istituzione di questo nuovo indirizzo, facendo propria la proposta deliberata sia dal Collegio dei Docenti che dal Consiglio d’Istituto dell’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”.

“Una decisione importante quella presa oggi dalla Giunta Regionale che manifesta come la rappresentanza locale tra gli scranni in Consiglio e Giunta si traduca in una sensibilità immediata verso la nostra città”, conclude Forza Italia.