Dopo gli interventi in via Salvator Allende, via della Stazione e giardini della Stazione, l’amministrazione comunale di Fossato di Vico prosegue il percorso di efficientamento energetico e la messa in sicurezza della pubblica illuminazione in tutto il territorio comunale.

In questi ultimi giorni si sono conclusi i lavori di sistemazione e adeguamento della pubblica illuminazione nella frazione di Colbassano. Il progetto, che ha avuto un importo complessivo di oltre 50.000 €, ha potuto usufruire anche del D.D.L. Bilancio 2020, alleggerendo quindi il peso sulle risorse comunali. L’intervento ha coinvolto 49 punti luce con la sostituzioni di pali, armature stradali, arredo urbano a parete, aggiornamento con Kit retrofit, rifacimento completo del quadro elettrico e sostituzione di tutti i vecchi corpi illuminanti con luci a LED.

Il Sindaco Monia Ferracchiato ha espresso soddisfazione per l’intervento realizzato, sottolineando l’importanza sia dal punto di vista viario che della sicurezza, con la promessa di continuare a intervenire nel resto del territorio il prossimo anno.