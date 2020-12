San Niccolò, la tradizione si ripeterà anche quest’anno

Pubblicità

“La sera del 5 dicembre a Gualdo è sempre freddo. Quella pungente aria di tramontana che bene conosciamo batte ai vetri e, se non piove o addirittura nevica, per le strade non c’è mai nessuno… quasi nessuno. Ci sono infatti gli scout che, come diligenti chierici e incuranti del freddo, accompagnano San Niccolò a far visita ai bimbi gualdesi, giudicando i cattivi e i buoni casa per casa. Che poi alla fine i bambini gualdesi a dicembre sono tutti buoni: a chi mai è arrivato solo il carbone, se non come scherzo intimidatorio prima della consegna del regaletto di rito?“

Anche in questo terribile 2020 il gruppo Scout Gualdo Tadino 1°, come descritto nelle parole precedenti da loro stessi scritte, accompagnerà San Niccolò per le vie di Gualdo Tadino.

“Durante questa pandemia ai nostri bimbi è stato tolto tanto e noi non potevamo permettere che mancasse anche questo – dicono dalla base Scout “La Colonia” – Cosi ci siamo attrezzati per portare in tutta sicurezza un po’ di gioia nelle case e per mantenere una tradizione che da anni, con pioggia neve e vento, non ha mai smesso di ripetersi. San Niccolò passerà per le case che ci faranno richiesta e rimanendo in strada. Sarà possibile salutarlo da una finestra oppure scendere in strada mantenendo sempre la giusta distanza di sicurezza. L’orario indicativo è dalle 18.30 alle 21.30. Tenetevi pronti dunque perché il vostro campanello potrebbe suonare!!”

Per prenotazioni e info si possono contattare i numeri 333.7241631 (Deborah), 338.4874932 (Daniele) o 338.1968778 (Marianna) entro venerdi 4 dicembre.