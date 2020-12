Covid, in calo i nuovi casi in Umbria, più di 500 guariti. Altri 12 positivi invece a Gualdo Tadino

Pubblicità

Frenata dei contagi in Umbria con 168 nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore su 3.354 tamponi processati, che fa abbassare di oltre tre punti rispetto al giorno precedente la percentuale di positività, portandola al 5%. Sempre alto il numero di guariti, con 503 persone che hanno superato la malattia, ma invece altri 4 sono stati i decessi, che portano il totale a 444. Diminuiscono gli attualmente positivi, 339 in meno con 6.423 umbri ancora alle prese con il Covid.

Buone notizie sul fronte dei ricoveri, con 14 persone in meno presenti nei reparti Covid degli ospedali umbri, che continuano ad ospitare 385 pazienti, di cui 57 (3 in più rispetto al giorno precedente) si trovano in terapia intensiva. Altro giorno di diminuzione degli isolamenti fiduciari, con 296 persone che hanno terminato il periodo di restrizione, ne rimangono 8.089.

A Gualdo Tadino secondo giorno consecutivo di rialzo di nuovi positivi. Dopo i 9 di ieri, oggi sono 12 i nuovi casi di coronavirus, a fronte di 13 guarigioni. In base a tali numeri gli attualmente positivi nel territorio gualdese scendono a 72.