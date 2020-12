Gualdo Tadino, uffici comunali chiusi lunedì 7 dicembre

Pubblicità

Con apposito decreto del Sindaco è stata stabilita la chiusura degli uffici comunali nella giornata di lunedì 7 Dicembre, ad eccezione ovviamente del Comando di Polizia Municipale e delle farmacie comunali.

“La chiusura – si legge nel comunicato stampa odierno – è rispondente al principio di economicità in quanto non arreca sostanziale danno ai servizi all’utenza, dal momento che il 7 Dicembre è giornata lavorativa compresa tra due giorni festivi/non lavorativi in occasione dei quali si riduce l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici nonché la presenza del personale stesso, oltre al fatto che possono essere ottenuti risparmi di spesa (energia elettrica, pulizia, telefono). Ai dipendenti comunali appartenenti agli uffici che resteranno chiusi sarà sottratto automaticamente un giorno di ferie”.