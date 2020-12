Covid: guariti più del doppio dei nuovi casi, ma tornano a salire i ricoveri

Pubblicità

226 nuovi casi di coronavirus in Umbria su 3.840 tamponi processati, con una percentuale di positività che rimane in linea con quella del giorno precedente (5,88% contro 5%). I guariti sono più del doppio dei nuovi positivi: 493 le persone che hanno superato la malattia, ma ci sono altri 7 decessi con il totale che sale a 451.

Diminuiscono ancora gli attualmente positivi: al momento sono 6.149 (274 in meno) gli umbri che sono alle prese con il Covid.

In aumento invece i ricoveri in ospedale: 7 in più rispetto al giorno precedente, con 392 persone che si trovano nei reparti Covid dei nosocomi umbri delle quali 61 (4 in più) sono in terapia intensiva.

A Gualdo Tadino, dopo diversi giorni in cui i guariti avevano superato i nuovi casi, tornano ad essere più numerosi i nuovi positivi: 10 i contagi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 6 guarigioni. In aumento quindi gli attualmente positivi presenti nel territorio comunale, che da 72 passano a 76.