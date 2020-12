Covid, 234 nuovi casi in Umbria e 309 guariti. A Gualdo Tadino tornano a crescere i positivi

Pubblicità

234 nuovi positivi in Umbria al coronavirus su 2.888 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore, con la percentuale di positività che risale all’8,10%. 309 i guariti ma altri 9 decessi, che portano il totale a 460. Gli attualmente positivi diminuiscono ancora, anche se in numero minore rispetto ai giorni precedenti: 84 in meno, con 6.065 umbri a tutt’oggi positivi.

Stabile la situazione negli ospedali, dove si è registrato un letto occupato in più, per un totale di 393, e una persona in meno in terapia intensiva, dove vi sono al momento 60 pazienti. 11 in meno gli umbri in isolamento fiduciario, per un totale di 7.908.

A Gualdo Tadino invece il virus, come da un paio di giorni a questa parte, ha ripreso a marciare: 14 positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 3 guarigioni, con gli attualmente positivi presenti nel territorio comunale che risalgono a 87.

Le scuole sono ancora al centro dell’attenzione e nei prossimi giorni, ha comunicato il sindaco Presciutti, di concerto con il dirigente scolastico e l’Asl verranno prese delle decisioni riguardo i plessi dove sono presenti le maggiori criticità.