Covid, quarto decesso a Gualdo Tadino. Nuova chiusura per le scuole di Cartiere e per una classe a Cerqueto

Gualdo Tadino piange la sua quarta vittima risultata positiva al Covid, un’anziana signora che è deceduta oggi. 3 i nuovi positivi al coronavirus in città nelle ultime 24 ore e nessun guarito, con gli attualmente positivi che nel territorio gualdese, per il secondo giorno consecutivo, risalgono e raggiungono i 90.

Situazione che torna difficile nelle scuole primarie del comune, come avevamo anticipato ieri. Il sindaco Presciutti, il dirigente scolastico del Comprensivo e l’Asl hanno deciso di chiudere nuovamente tutto il plesso della scuola primaria di Cartiere unitamente stavolta anche a quella dell‘infanzia. Chiusa anche una classe della primaria del plesso di Cerqueto.

In Umbria invece la situazione vede sempre un maggior numero di guariti rispetto ai nuovi casi. Come ogni lunedì, giorno in cui viene presa in considerazione la domenica quando i tamponi si effettuano quasi esclusivamente su sintomatici o su chi necessita di un ricovero ospedaliero, i numeri sono bassi: 65 nuovi positivi su 377 test esaminati.

132 i guariti, ma altri 8 decessi, che porta il totale a 468. 5. 990 gli attualmente positivi in Umbria, 75 in meno rispetto al giorno precedente. In ospedale aumentano di 2 i ricoveri (totale 395), ma si allenta la pressione sulle terapie intensive che ospitano 4 pazienti in meno, per complessivi 56. 192 umbri in meno in isolamento fiduciario, restano ancora alle prese con questo provvedimento 7.716 persone.