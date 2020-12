Gualdo Tadino (la Lega) e Fossato di Vico: “Scegliete i commercianti locali”

Pubblicità

Un momento certamente più che difficile per ogni tipo di attività, una tempesta che non sembra avere mai una fine, con aziende, negozi e ristoranti, in ginocchio per l’impossibilità di poter lavorare a pieno regime. Sì, perché il Covid-19 è evidentemente anche un dilemma economico.

A Gualdo Tadino è stata l’opposizione, con la voce di Alessia Raponi, a reclamare più attenzione verso le attività del territorio, abbracciando l’idea di acquistare locale. “#compralocale e sostieni i commercianti della tua città”, questo lo slogan della Lega Umbria, che la capogruppo ha rilanciato in Consiglio comunale, così da sostenere il commercio di vicinato in paese. Un appello per creare un messaggio bipartisan di tutte le forze politiche per incentivare gli acquisti in città nel periodo natalizio. La consigliera dell’opposizione lamenta comunque la mancata risposta dell’Amministrazione Comunale. “Si continua a bocciare ogni mia proposta – dice la Raponi – da quelle più importanti a quelle più semplici che non richiedono decisioni politiche e si continua a invocare unione e responsabilità solo per iniziative a loro vantaggio. Un messaggio bipartisan sarebbe invece stato importante per dare un senso di appartenenza e vicinanza a tutta la comunità”.

L’amministrazione comunale di Fossato di Vico, ricalcando l’adagio che sta trovando risonanza in tutto il territorio nazionale, sia da parte degli enti che dai privati, ha voluto invitare i propri cittadini a scegliere i commercianti del proprio comune per i prossimi acquisti natalizi. L’appello, che se non colma le perdite subite vuole essere un modo per restare vicini ai settori più duramente colpiti, è esteso anche ai servizi di ristorazione e bar, recentemente e solo in parte riaperti con il passaggio della regione Umbria in zona gialla.

“#iocomproafossato“, recita l’hashtag che campeggia nel post promozionale dello stesso comune di Fossato di Vico.