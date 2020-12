Covid: 135 nuovi casi in Umbria, crolla la percentuale di positività. Gualdo in controtendenza

Pubblicità

135 nuovi casi di coronavirus in Umbria su 4.005 tamponi: con questi numeri la percentuale di positività si è così più che dimezzata rispetto ai giorni scorsi (escluso il lunedì) scendendo al 3,37%. 370 i guariti, ma sono i decessi invece ad avere ancora numeri piuttosto alti, con altri 9 morti con Covid nelle ultime 24 ore, portando il totale a 477. Scendono gli attualmente positivi di 244, attestandosi a 5.746.

19 persone in meno si trovano nei reparti Covid dell’Umbria, con 376 pazienti ancora ricoverati, di cui 57 (1 in più) in terapia intensiva. Ancora in calo le persone in isolamento fiduciario, 185 in meno con 7.531 umbri ancora alle prese con questo provvedimento.

A Gualdo Tadino invece la situazione è inversa. Anche oggi sono più i nuovi casi rispetto alle guarigioni, un trend che sta proseguendo da qualche giorno. 7 i nuovi positivi contro 3 guariti, con gli attualmente positivi che salgono a 94. Confermata la chiusura del plesso della scuola primaria di Cartiere fino al 13 dicembre e l’isolamento fiduciario di una classe della primaria di Cerqueto.