A Costacciaro l’ultimo nato ha acceso l’Albero di Natale

Si è acceso ieri, nel giorno dell’Immacolata, l’Albero di Natale di Costacciaro realizzato dalla Proloco del paese.

La cerimonia è avvenuta per la prima volta in diretta Facebook e ha visto collegati, oltre ai consiglieri e all’inviata ai piedi dell’albero, la famiglia Aluigi Costanzi con il piccolo Edoardo, ultimo nato del piccolo borgo. Un’iniziativa davvero emozionante che ha visto connesse oltre 120 persone tra residenti e amici lontani e che in meno di 24 ore ha registrato più di 1200 visualizzazioni.

Abbiamo scelto Edoardo, l’ultimo nato del comune di Costacciaro, come segno di speranza e voglia di rinascere – hanno detto i ragazzi della Proloco – Ecco che anche l’albero stesso ha per noi questo significato; tra le decorazioni e le luci abbiamo inserito infatti un piccolo arcobaleno, un simbolo che ha caratterizzato tutto il 2020.

Ci tenevamo molto a ringraziarvi – ha detta mamma Serena – perché ci avete fatto voi un bellissimo regalo. In quest’anno particolare abbiamo tutti bisogno di sentire ancora di più l’atmosfera natalizia e di farla entrare nelle nostre case. Edoardo rappresenta la vita che va avanti e vince su tutto.

La registrazione dell’iniziativa è visibile sulla pagina Facebook della Proloco: https://fb.watch/2gLTO4f1Lj/