Covid, 89 nuovi casi su 456 tamponi. 9 decessi. Gualdo Tadino torna vicina ai 100 positivi

89 i nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore su 456 tamponi processati che, come per ogni giorno successivo a un festivo, sono di numero considerevolmente minore rispetto agli altri. E anche in questo caso, come ogni lunedì o successivo a una giornata festiva, la percentuale di positività è tornata in alto attestandosi al 19,51% .

170 i guariti, ma purtroppo altri 9 sono stati i decessi con Covid, che portano il totale a 486. Scendono ancora gli attualmente positivi, 90 in meno, che ad oggi sono in Umbria 5.656.

Tornano a crescere i ricoveri ospedalieri, 4 in più, che portano il totale a 380 pazienti con Covid. Una persona in meno si trova in terapia intensiva, dove si trovano 56 persone. In isolamento fiduciario 155 persone in meno, ne rimangono 7.376.

A Gualdo Tadino ancora una giornata con più positivi che guariti: 7 i nuovi casi a fronte di 3 guarigioni, che fanno salire il totale degli attualmente positivi a 98.