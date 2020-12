Fossato di Vico: attivati i buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Gli aiuti per far fronte alla crisi economica causata dal Covid-19

Anche il comune di Fossato di Vico ha attivato la possibilità, per chi ne avesse bisogno, di usufruire dei buoni spesa. Il Covid-19 ha purtroppo messo in difficoltà numerosi nuclei familiari, che potranno presentare la domanda per ottenere l’erogazione dello speciale contributo. I criteri di accettazione della stessa sono consultabili nella tabella allegata e su www.comune.fossatodivico.pg.it.

Gli interessati dovranno inviare i moduli, preferibilmente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo p.rogo@comune.fossatodivico.pg.it, o in alternativa presso l’ufficio protocollo del Comune di Fossato di Vico previo appuntamento telefonico al numero 075-9149520.

La domanda va presentata utilizzando il modello scaricabile dal sito del comune o sulla pagina Facebook dello stesso, entro e non oltre le ore 13:00 del 15/12/2020.