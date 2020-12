Covid, preoccupa la controtendenza gualdese: positivi di nuovo sopra 100. Scuole chiuse a Cartiere fino al 15/12

Pubblicità

In una regione come l’Umbria che ormai da diversi giorni sembra aver imboccato una parabola discendente del coronavirus con un numero di casi che si abbassa e con costantemente molti più guariti, Gualdo Tadino viaggia in direzione diametralmente opposta.

In sei giorni sono cresciuti di 35 gli attualmente positivi, passando dai 72 del 4 dicembre ai 107 di oggi. Dal 2 dicembre, giorno in cui la curva dei nuovi casi è tornata a rialzarsi, a Gualdo Tadino si sono stati registrati ben 89 nuovi positivi, di cui 13 nelle ultime 24 ore.

Numeri che indubbiamente preoccupano, anche perchè, come detto, Gualdo è in controtendenza rispetto all’andamento sia regionale che nazionale. In questo quadro il sindaco Presciutti ha disposto la chiusura della scuola di Cartiere fino a tutto il 15 dicembre in attesa dell’esito dei tamponi che verranno eseguiti fino a lunedì 14 dicembre. “Solo dopo – ha detto il primo cittadino – sarò in grado di condividere con dirigente scolastico e Asl i provvedimenti più opportuni.”

Per quanto riguarda la regione, nelle ultime 24 ore si sono registrati 182 nuovi casi su 3.847 tamponi, con il tasso positivi-tamponi che si abbassa al 4,73%. 447 le guarigioni, ma purtroppo ci sono stati altri 12 decessi, con il totale che sale a 498.

Gli attualmente positivi calano di 277 e si attestano a 5.379. Buone notizie dagli ospedali, dove ci sono 14 letti in meno occupati nei reparti Covid che ospitano ad oggi 366 pazienti, di cui 55 (1 in meno) in terapia intensiva. Ennesima diminuzione delle persone in isolamento fiduciario (345 in meno) con 7.031 umbri alle prese con il provvedimento.