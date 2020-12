Covid, lunedì forse provvedimenti a Gualdo Tadino. Presciutti: “Siamo sul ciglio del burrone”

Pubblicità

Una situazione, quella dell’andamento del coronavirus a Gualdo Tadino, che viene monitorata continuamente dopo l’aumento di positivi a partire dal 2 dicembre, decisamente anomalo rispetto al trend regionale, e che lunedì prossimo potrebbe sfociare in alcuni provvedimenti per il territorio comunale. Prima di prendere decisioni, le autorità competenti attendono infatti l’esito di numerosi tamponi che stanno per essere esaminati e solo allora verranno prese delle decisioni.

Lo ha ribadito il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, dopo che nelle ultime 24 ore sono emersi 7 nuovi casi (e 10 guariti) che fanno leggermente scendere gli attualmente positivi a 120.

“Anche stamattina ho avuto un confronto con la Asl e ieri anche col Prefetto – ha detto il primo cittadino nel suo consueto video quotidiano – La nostra situazione è in netta controtendenza rispetto ai dati regionali. Voglio essere molto chiaro: di concerto abbiamo deciso di aspettare l’esito dei tamponi delle prossime 48 ore, al momento non è escluso nessun tipo di provvedimento.”

“Una cosa è certa – ha detto ancora il sindaco gualdese – ciò che è accaduto nell’ultima settimana, cioè il raddoppio dei casi positivi in città, non è frutto del caso o della sfortuna. Dobbiamo metterci bene in testa che siamo nel bel mezzo di una pandemia mondiale, che a nessuno è concesso fare il fenomeno, che oggi più che mai è necessario il senso civico e la responsabilità di ognuno di noi. La situazione, per quei pochi che non l’hanno ancora capito, è grave e stiamo camminando sul ciglio di un burrone, dipenderà da noi, solo da noi, riuscire o meno a ritrovare la strada giusta.”

A livello regionale prosegue l’andamento degli ultimi giorni, con 211 i nuovi casi di coronavirus su 3.180 tamponi processati. La percentuale di positività rimane sostanzialmente invariata rispetto a ieri, pari al 6,63%, con 406 guariti.

Sono stati altri 10 i decessi nelle ultime 24 ore, con il totale che sale a 517. Scendono sotto i 5mila gli attualmente positivi, con 205 persone in meno, attestandosi a 4.884. Prosegue l’allentamento della pressione sugli ospedali con 18 pazienti in meno nei reparti Covid (attualmente sono ricoverate 350 persone) e 49 (5 in meno) in terapia intensiva. 140 umbri in meno in isolamento fiduciario, dove ne rimangono 6.415.