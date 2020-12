Covid, domani si conosceranno i provvedimenti per Gualdo Tadino

Pubblicità

Nella giornata di domani saranno emanati i provvedimenti per il territorio di Gualdo Tadino legati all’emergenza coronavirus. Misure più stringenti per l’ambito comunale, come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Massimiliano Presciutti, data la controtendenza gualdese di aumento di nuovi positivi rispetto all’andamento sia regionale che nazionale.

Il primo cittadino ha comunicato di aver incontrato i comandanti di polizia municipale e carabinieri per mettere a punto gli adeguati provvedimenti che domani verranno trasformati in una ordinanza.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati a Gualdo Tadino 4 positivi e 2 guariti: ancora una volta (i nuovi casi) si aggirano intorno al 10% di quelli complessivi rilevati in tutto il territorio regionale, dove, data la giornata festiva, sono stati processati molti meno tamponi. 132 gli attualmente positivi nel territorio comunale, con 7 persone in ospedale di cui 1 in terapia intensiva.

In Umbria sono emersi 49 nuovi casi di coronavirus a fronte di 308 tamponi, con 117 guariti. 5 i decessi, che arrivano a 531 complessivi, con 4.735 attualmente positivi, 73 in meno rispetto al giorno precedente.

In aumento i ricoveri, 8 in più, con 347 persone positive al Covid che si trovano in ospedale. Scendono di 4 i pazienti in terapia intensiva, reparti che ospitano ancora 41 persone.

“I provvedimenti non andranno a penalizzare le attività economiche, né tanto meno i cittadini che hanno sempre tenuto comportamenti virtuosi in questi difficili mesi”, ha detto Presciutti.