“Scatole di Natale” per chi è in difficoltà, l’iniziativa dell’Acli Ora et Labora

In questo tempo di pandemia che sta generando, oltre alle comprensibili paure per la salute, anche il crescere di emergenze socio-economiche, il circolo Acli Ora et Labora di Fossato di Vico è stato fin da subito in prima linea nell’aiutare chi, suo malgrado, si è trovato nel bisogno.

Dopo aver curato la distribuzione di varie “tranche” di buoni spesa, ora in occasione del Natale, quest’anno sicuramente in tono minore sia per le restrizioni imposte dalle istituzioni che per la pandemia che ancora picchia duro, l’attivissimo circolo fossatano ha ideato l’iniziativa “Scatole di Natale per i più bisognosi”. Un progetto di solidarietà che si vorrebbe far diventare un appuntamento fisso in occasione anche delle future festività natalizie.

I cittadini che vorranno dare il proprio prezioso contributo potranno consegnare alla sede del circolo di Viale Salvador Allende a Fossato di Vico previo appuntamento telefonico, all’interno di scatole di scarpe o simili: guanti, cappelli, coperte in buono stato, prodotti alimentari non deperibili, riviste, prodotti per l’igiene e di bellezza.

Particolare importanza verrà data anche ai bambini. Per loro potranno essere donati, scrivendo sopra la scatola l’età ed il sesso, anche giochi nuovi o in buono stato e dolciumi. All’interno delle scatole si invita a lasciare un bigliettino di auguri o un bel disegno, perché talvolta le parole valgono più di tanti oggetti. Inoltre sarebbe auspicabile far partecipare alla preparazione della preziosa scatola i bambini, un modo davvero indimenticabile per fargli capire il vero spirito natalizio ed il valore del dono.

Lo staff del circolo Acli Ora et Labora di Fossato di Vico ringrazia anticipatamente tutti coloro che aderiranno a questa speciale iniziativa di solidarietà.