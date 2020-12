Sigillo, il Natale è dedicato agli operatori sanitari

Pubblicità

L’atmosfera natalizia illumina e anima Sigillo, quest’anno in modo molto particolare. Pur senza la possibilità, causa l’emergenza sanitaria, di organizzare eventi, l’amministrazione comunale di Sigillo ha cercato l’equilibrio migliore tra la necessità di celebrare comunque queste festività, con l’opportunità di mantenere un profilo adeguato all’attuale situazione sanitaria ed economica.

“Veniamo da mesi difficili, a tratti drammatici – ha detto il sindaco Giampiero Fugnanesi – un periodo che ha lasciato segni nell’animo di tutti noi. Ma le festività saranno comunque riscaldate dalle luci dell’albero di Natale allestito in piazza Martiri e da quello nel parco di villa Anita.”

L’albero è stato realizzato dagli artigiani della ditta Oliver di Sigillo e allestito grazie al contributo dei consiglieri comunali insieme ai volontari delle associazioni Progetto Insieme e Grifo Bianco e con il supporto logistico delle aziende agricole Bocci Gino e Burzacca Feliciano. Il secondo, un albero maestoso e secolare, è stato illuminato dai volontari del Sasu.

Luci speciali, ma anche note musicali natalizie in filodiffusione in piazza Martiri. “Sono anche un doveroso omaggio e un ringraziamento simbolico agli operatori sanitari del nostro distretto che con abnegazione e sacrificio hanno svolto e svolgono il loro lavoro per l’emergenza Covid 19 – ha concluso il sindaco Fugnanesi – A loro e a tutti noi le luci e le dolci musiche di Sigillo ci proiettano nel migliore dei modi verso un anno che auspichiamo sia caratterizzato da una grande ripartenza dopo mesi tristi.”