In Umbria scendono sotto 4mila gli attualmente positivi. A Gualdo Tadino 5 nuovi casi e 6 guariti

142 nuovi positivi in Umbria nelle ultime 24 ore su 2.872 tamponi, con la percentuale di positività che scende al 4,94% (0,8% in meno rispetto al giorno precedente). 203 i guariti e purtroppo altri 4 decessi, con il totale che sale a 553. Scendo di 65 gli attualmente positivi, con 3.945 umbri ancora alle prese con il virus.

308 (4 in meno) i pazienti ricoverati negli ospedali umbri, dei quali 43 (1 in più) si trovano in terapia intensiva. Scendono di 81 gli attualmente positivi, con 5.464 umbri che si trovano ancora alle prese con il provvedimento.

A Gualdo Tadino, dove è sempre monitorata la situazione all’interno dell’Easp che ha visto negli ultimi due giorni 9 ospiti ricoverati in ospedale e 1 operatore contagiato, nelle ultime 24 ore si sono registrati 5 positivi e 6 guariti, con gli attualmente positivi residenti nel territorio comunale che si attestano a 152.