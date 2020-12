Coronavirus, in Umbria calano ricoveri e tasso positività. A Gualdo Tadino preoccupa l’Easp

Pubblicità

A Gualdo Tadino preoccupa ancora il focolaio che si è sviluppato all’interno della casa di riposo Easp. Altri 3 casi sono emersi nelle ultime 24 ore tra gli ospiti della struttura che si vanno ad aggiungere agli altri 9 riscontrati nei giorni scorsi. “Seguiamo la vicenda con grande attenzione e apprensione l’evoluzione della vicenda. Personalmente sono molto colpito e turbato da questa situazione, stamattina ho avuto un lungo colloquio con il direttore sanitario dell’Usl Umbria 1 perchè vogliamo che la normalità torni quanto prima in quella struttura”, ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti.

Complessivamente sono 9 i casi registrati a Gualdo Tadino tra ieri e questa mattina con 1 guarito, con gli attualmente positivi che risalgono a 160 nel territorio comunale.

In Umbria, dove purtroppo si sono verificati altri 6 decessi che portano il totale a 559, scendono i ricoveri e il tasso di positività. Sono stati 219 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 5.158 tamponi processati, con la percentuale di positività che scende al 4,2% (-0,7% rispetto a ieri). 193 i guariti con gli attualmente positivi che, dopo diversi giorni, risalgono di 20, per un totale di 3.965.

Diminuiscono ancora i ricoverati: 6 in meno rispetto a ieri, con 302 pazienti che si trovano negli ospedali, dei quali 41 (2 in meno) in terapia intensiva. Continua anche la discesa degli isolamenti fiduciari, 110 in meno con 5.354 umbri che sono al momento alle prese con questo provvedimento.