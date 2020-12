“Ecco i veri eroi”, il numero di dicembre di Serrasanta Young dedicato al personale sanitario

Pubblicità

E’ in distribuzione gratuita nelle edicole e negli istituti scolastici il nuovo numero di Serrasanta Young, il periodico scritto interamente dagli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Fascia Appenninica partecipanti al Progetto RETE!, finanziato e promosso dall’impresa sociale “Con i Bambini”.

Nonostante le notevoli difficoltà causate dall’emergenza coronavirus, i ragazzi, coordinati dal responsabile del progetto Pierluigi Gioia, hanno comunque messo a punto il numero di dicembre.

“È stato veramente difficile, per la redazione di Serrasanta Young, riuscire ad operare in questo periodo di pandemia – scrive nell’editoriale Pierluigi Gioia – Tant’è vero che il numero previsto per la primavera del 2020 è purtroppo rimasto nel cassetto.”

A quest’ultima uscita hanno collaborato gli studenti delle scuole di Sigillo, Costacciaro, Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Valtopina. 16 pagine ricche di argomenti e di storie, con la copertina dedicata a “I veri eroi”, cioè il personale sanitario e i volontari che da quasi un anno si stanno prodigando per curare e salvare vite umane.