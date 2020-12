Covid, un altro decesso a Gualdo Tadino che conta altri 15 nuovi casi. In Umbria scendono a 113

Pubblicità

Non accenna ad arrestarsi la crescita del coronavirus a Gualdo Tadino, dove è deceduta, all’ospedale di Città di Castello, una signora ospite dell’Easp, struttura che negli ultimi giorni ha visto colpite dal contagio 12 persone e un operatore. Si tratta della sesta persona deceduta nel territorio comunale con Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati altri 15 nuovi casi e 6 guariti, con gli attualmente positivi che salgono a 168, che fanno di Gualdo Tadino il sesto comune in Umbria per presenza del virus.

“Io mi chiedo cos’altro deve ancora succedere per comprendere che non ci sono concessi comportamenti poco responsabili – ha detto il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – Mi chiedo perché ancora in troppi non hanno capito che le festività dovranno essere sobrie e ridotte all’essenziale, poiché purtroppo non c’è niente da festeggiare.”

In Umbria la situazione presenta una diminuzione di nuovi casi, 118 nelle ultime 24 ore, anche se a fronte di un minor numero di tamponi rispetto ai giorni precedenti, 2.118. Il tasso di positività cresce di un punto percentuale rispetto al giorno precedente, attestandosi al 5,21%. 8 i decessi verificatisi nella regione, con il totale che arriva a 567.

187 i guariti, con gli attualmente positivi che scendono a 3.883, 82 in meno rispetto al giorno precedente. Negli ospedali umbri ci sono 7 ricoverati in meno, con 295 persone presenti nei reparti Covid dei nosocomi della regione, dei quali 44 (3 in più) sono in terapia intensiva. 132 persone in meno in isolamento fiduciario, ne rimangono 5.222.