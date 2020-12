Covid: in Umbria 41 nuovi casi, ma altri 7 decessi. A Gualdo Tadino nessun nuovo positivo

Pubblicità

41 nuovi casi di coronavirus sono emersi in Umbria nelle ultime 24 ore a fronte di appena 351 tamponi, come accade ogni giorno dopo un festivo. La percentuale di positività ovviamente si alza, anche se in misura minore rispetto ai precedenti lunedì, portandosi all’11,68%. 64 i guariti, ma purtroppo sono altri 7 i decessi, che portano il totale a 574.

Gli attualmente positivi in Umbria calano di 30 e si attestano a 3.853. Aumentano i ricoverati negli ospedali umbri, 4 in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 299, ma calano di 3 i pazienti in terapia intensiva, con 41 persone presenti in questi reparti.

Diminuiscono di 72 gli umbri in isolamento fiduciario, ne rimangono 5.150. A Gualdo Tadino nessun nuovo caso è emerso nelle ultime 24 ore, anche per i pochi tamponi effettuati, con 2 guariti. Gli attualmente positivi presenti nel territorio gualdese scendono così a 166.