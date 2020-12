“Io mi vaccino”, la campagna dei Sindaci per sensibilizzare i cittadini.

Pubblicità

La lega delle Autonomie Locali Italiane ha promosso una campagna per sensibilizzare i cittadini alla vaccinazione anti Covid e il presidente di ALI Umbria, nonché sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti si dichiara, come oltre mille sindaci italiani di ALI “disponibile a dare l’esempio, vaccinandomi appena sarà possibile, ed invitando tutti i cittadini a fare la stessa cosa per cercare di superare tutti insieme questa terribile Pandemia”.

“Vaccinarsi è un dovere, liberiamo le città. Io mi vaccino, fallo anche tu“. Questo lo slogan scelto da sindaci e amministratori, che si vaccineranno appena sarà possibile, perché vaccinarsi sarà un dovere.

“L’arrivo del vaccino rappresenta un grande passo in avanti nella lotta al Covid-19 – dice Massimiliano Presciutti – ed è un segno di speranza concreto per uscire presto da questa situazione drammatica, sanitaria ed economica, che ha colpito tutte le nostre comunità. Con l’avvicinarsi delle feste natalizie è necessario non abbassare la guardia e lasciarsi andare a comportamenti imprudenti per non essere e diventare veicolo di contagio del virus. A maggior ragione in virtù del fatto che a gennaio avremo la possibilità di immunizzarci con il vaccino, in questo momento dobbiamo essere ancora più responsabili per il nostro bene, per quello dei nostri cari e per quello delle persone più deboli che hanno già problemi di salute.

Come sindaci siamo in prima linea e pronti ad assumerci le nostre responsabilità, come sempre fatto dall’inizio nella battaglia contro questo terribile virus. Per questo motivo siamo qui disponibili a dare l’esempio, vaccinandoci appena sarà possibile, ed invitando tutti i cittadini a fare la stessa cosa per cercare di superare tutti insieme questa terribile Pandemia”.