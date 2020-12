Usl Umbria 1: “Gestione Covid sicura all’ospedale comprensoriale di Branca”

Pubblicità

In risposta alle notizie diffuse negli ultimi giorni, in merito all’organizzazione del reparto Covid, la direzione del presidio ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino ha tenuto a precisare con un comunicato stampa che la gestione dei ricoveri e dei percorsi avviene garantendo la massima tutela dei lavoratori e dei pazienti non-Covid. In particolare si fa presente che la zona riservata ai pazienti Covid è collocata in un’area della Medicina completamente separata dal resto della struttura assistenziale, dove sono presenti un’infermeria dedicata, armadi per i farmaci specifici e locali per la biancheria sporca e i rifiuti.

Il personale, che è completamente dedicato e non opera mai contemporaneamente nelle due zone, accede con adeguati dispositivi di protezione individuale, nel rispetto delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Istituto Superiore di Sanità. La separazione tra le due aree, inoltre, è garantita attraverso una gestione di flussi di aria che non permette la fuoriuscita dalla zona Covid verso la zona non Covid.

Anche l’ingresso dei pazienti ricoverati nell’area Covid segue due tipologie di percorso. Quelli che vengono trasferiti da un altro ospedale, infatti, raggiungono l’area di ricovero attraverso ascensori dedicati seguendo un percorso delimitato e riservato. Chi arriva dal Pronto soccorso, invece, attraversa zone di servizio non aperte al pubblico, gestite in modo che non vi sia alcuna interferenza tra gli operatori eventualmente presenti ed il passaggio del paziente positivo. E’ previsto il completo isolamento del paziente attraverso la protezione delle vie respiratorie e delle mucose e un avviso agli operatori di non transitare in quell’area. Subito dopo il passaggio avviene la sanificazione dell’area secondo le metodologie previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Istituto Superiore di Sanità.