Covid, 157 positivi in Umbria e 6 decessi. A Gualdo Tadino più guariti che nuovi casi

Pubblicità

Si mantengono in linea con i giorni scorsi i numeri dell’epidemia in Umbria: 157 i nuovi casi di coronavirus che sono risultati dall’esame di 3.565 tamponi, con la percentuale di positività che dal 3,01 di ieri passa al 4,40% di oggi. Il numero dei guariti si conferma ancora una volta molto più alto dei nuovi positivi: 332 gli umbri che si sono messi la malattia alle spalle, ma purtroppo si contano altri 6 decessi, tra cui un residente a Scheggia-Pascelupo. Scendono di 181 gli attualmente positivi, con 3.548 umbri ancora alle prese con il coronavirus.

Diminuiscono i numeri legati agli ospedali: 11 pazienti in meno sono ricoverati nei nosocomi regionali, per un totale di 279, di cui 4 in meno in terapia intensiva, dove sono presenti a oggi 40 persone. Ulteriore discesa anche degli isolamenti fiduciari: 277 umbri hanno concluso la quarantena, ne rimangono 4.646.

Dopo giorni di numeri in crescita, un saldo negativo anche a Gualdo Tadino: 7 i nuovi casi accertati di positività, 17 le guarigioni, con gli attualmente positivi residenti nel territorio comunale che scendono a 158.