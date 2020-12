Gualdo Tadino, uffici comunali chiusi il pomeriggio del 24 e 31 dicembre

Pubblicità

Gi uffici del Comune di Gualdo Tadino resteranno chiusi nei pomeriggi di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre, ad eccezione del Comando di Polizia Municipale (075-9150201) e delle farmacie comunali (075-912236 / 075-9142234).

“Tale chiusura – riporta una nota dell’amministrazione comunale – è rispondente al principio di economicità in quanto non arreca sostanziale danno ai servizi all’utenza e consente ai dipendenti comunali di poter completare i preparativi per le festività di Natale e dell’ultimo dell’anno.”

Rilevata l’opportunità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari periodi dell’anno caratterizzati da consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza e della correlata contrazione del numero di unità di personale dell’Ente in servizio in concomitanza con la fruizione delle ferie nel periodo di Natale, il Comune ha disposto la chiusura degli uffici comunali in questi due pomeriggi con contestuale assegnazione di ferie d’ufficio al personale dipendente.

Gli uffici comunali saranno regolarmente aperti la mattina di giovedì 24 dicembre, il 28-29-30 dicembre, la mattina di giovedì 31 dicembre e riprenderanno la normale attività da lunedì 4 gennaio 2021.