Covid, secondo decesso di un ospite dell’Easp. 10 nuovi casi e altrettanti guariti a Gualdo Tadino

Un altro decesso di un ospite dell’Easp si è verificato questa mattina in ospedale. Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Presciutti. Si tratta della seconda persona che ha perso la vita positiva al Covid-19 dopo lo scoppio del focolaio all’interno della casa di riposo “Armando Baldassini”.

Intanto a Gualdo Tadino nelle ultime 24 ore sono emersi altri 10 casi positivi al coronavirus con altrettante persone guarite. Gli attualmente positivi presenti nel territorio comunale sono 157.

In Umbria nell’ultimo giorno si sono registrati 192 nuovi casi a fronte di 3.772 tamponi processati. La percentuale di positività è del 5,09%.

212 i guariti e altri 7 decessi, che portano il totale a 591. Gli attualmente positivi diminuiscono di 27 e si attestano a 3.521.

Diminuisce ancora la pressione sugli ospedali della regione. 3 ricoverati in meno sono presenti nei reparti Covid, dove rimangono 276 pazienti dei quali 38 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva. Calano anche gli isolamenti fiduciari: 149 in meno rispetto a ieri, con 4.497 umbri ancora alle prese con questo provvedimento.