“Nessuna notte è infinita”, la Corale Santa Cecilia di Nocera mette online la cartolina musicale degli auguri

Un Natale, strano, imprevisto, a tratti forzatamente doloroso impedisce quest’anno alla Corale Santa Cecilia di prestare il proprio servizio di animazione liturgica nella Cattedrale di Nocera Umbra, come avviene da tempo immemore. Infatti la norma prevede che nelle celebrazioni liturgiche è possibile la presenza dell’organista ma deve essere omesso il coro.

Così, sebbene nei pochi momenti di tregua la Corale diretta dal maestro Michele Fumanti, stava già preparando le attività legate al Natale e al Capodanno, è arrivato il nuovo forzato stop.

Un arresto dell’attività, che i coristi hanno accolto “per il rispetto doveroso di tutte le regole alle quali tutti dobbiamo attenerci, delle vittime della pandemia e di tutti coloro che sono in prima linea per tentare di fermare questo virus“.

La voce della Corale, però, non si è silenziata e pur tra mille difficoltà, i cantori, insieme al proprio maestro, hanno regalato al proprio pubblico di appassionati, ma anche a tutto il mondo del web, una vigilia di Natale decisamente più dolce e nel solco della tradizione, interpretando sotto la guida attenta del maestro Fumanti, un classico della musica popolare natalizia: “In notte placida” di F. Couperin armonizzata a 4 voci.

Nel messaggio augurale ai cantori, la presidente Maria Marinangeli ha scritto: “Abbiamo attraversato insieme una zona grigia, piena di ombre, nebbiosa e scura dalla quale sembrava non dovesse trapelare alcuna luce, ed invece eccoci qui a chiudere questo percorso, pronti a buttarcelo alle spalle, con rinnovata forza ed energia, verso orizzonti nuovi, traguardi ed avventure da vivere e rinnovate speranze di tornare a cantare, a stare insieme, a viaggiare, a condividere esperienze belle ed anche, perché no, affettivamente rilevanti. La nostra cartolina musicale regalata al mondo (il web fa miracoli in questo senso!) ci dà la forza di guardare al futuro con gli occhi e le voci della speranza.”

“… nessuna notte è infinita…” e a tutti i sostenitori della Corale, a tutti coloro che hanno voglia di tenerezza per questo Natale 2020, ecco il video dove ascoltare la voce e gli auguri della Corale Santa Cecilia.