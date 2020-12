Covid, 88 nuovi casi in Umbria. A Gualdo Tadino ancora più positivi che guariti

Pubblicità

88 nuovi positivi in Umbria al coronavirus nelle ultime 24 ore su 666 tamponi processati. La percentuale di positività, come ogni giornata che segue un festivo, torna a rialzarsi arrivando al 13,21% contro il 4,06% di ieri. In questi giorni di festività natalizie si è registrato un calo di tamponi esaminati ma anche un rialzo del numero dei ricoverati.

77 i guariti nelle ultime 24 ore, ma purtroppo altri 6 decessi con il totale che sale a 610. Leggero aumento degli attualmente positivi (5 in più): al momento sono 3.558 gli umbri alle prese con il virus.

In questi giorni di festa sono tornati a crescere i numeri negli ospedali: ben 26 persone sono entrate nei reparti Covid da Natale ad oggi e tra ieri e questa mattina sono 6 in più i ricoverati, per un totale di 302. Non altrettanto, fortunatamente, si è verificato nelle terapie intensive dove al momento sono presenti 34 pazienti, 2 in meno rispetto a ieri.

A Gualdo Tadino il sindaco Presciutti ha fornito i dati degli ultimi tre giorni: 16 nuovi positivi e 9 guariti. Gli attualmente positivi risalgono così a 164. “Anche i dati degli ultimi giorni ci dimostrano come la curva nella nostra città non accenna a decrescere – ha detto il primo cittadino gualdese – così come l’indice di positivi per 1000 abitanti che resta il più alto dell’Umbria, vicino al 10%, più del doppio rispetto alla media regionale che è del 4%.”