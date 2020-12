Mario Donnini e Manuel Codignoni oggi pomeriggio in diretta a “Senza Rete”

Pubblicità

Seconda puntata oggi pomeriggio, lunedì 28 dicembre, alle 18,30 di “Senza Rete”, il format video di Gualdo News, Gualdo Sport e Radio Tadino che ha preso il via lunedì scorso con ospite il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti.

Ospiti saranno i due giornalisti gualdesi punti di riferimento nazionali per la Formula Uno: Mario Donnini e Manuel Codignoni. Ripercorreremo le tappe principali della loro carriera con uno sguardo ovviamente all’attualità e come sempre con le domande dei lettori, che potranno sottoporle ai due ospiti semplicemente scrivendo sotto il post delle nostre pagine Facebook (Gualdo News, Gualdo Sport, Radio Tadino) che trasmetteranno la diretta.

Mario Donnini, con i suoi 25 anni trascorsi nella redazione di Autosprint dove ha ideato e curato le rubriche “Cuore da Corsa” e “Legends” e con i numerosi libri scritti sui motori, è ormai un’istituzione nel campo.

Manuel Codignoni, dopo pochi ma intensi anni trascorsi come inviato Rai di “Tutto il calcio minuto per minuto”, del Giro d’Italia e della Tirreno-Adriatica, in occasione del Gran Premio del Bahrain dello scorso week-end ha esordito come voce della Formula Uno di Radio Rai prendendo il posto di Giulio Delfino, passato a Raisport. Per Manuel, grande appassionato di sport ma soprattutto di Formula Uno, si tratta del coronamento di un percorso professionale, ma che, essendo particolarmente giovane e soprattutto capace, non sarà un punto di arrivo.

Un piccolo grande orgoglio anche per Radio Tadino, dove entrambi hanno mosso i primi passi nel mondo dei media.