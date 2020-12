Conferenza stampa di fine anno. Presciutti: “Anno sconvolgente, ma noi sempre operativi”

Pubblicità

Si è svolta ieri pomeriggio martedì 29 dicembre la consueta conferenza stampa di fine anno organizzata dalla Giunta comunale (nella foto sopra in un’immagine di repertorio).

“Quello che è accaduto ha sconvolto le certezze più consolidate – ha esordito il sindaco Massimiliano Presciutti – Voglio ringraziare tutti coloro che, nonostante dieci mesi di pandemia, hanno lavorato a pieno regime. Parlo della Giunta, del Consiglio Comunale e di una programmazione che ci ha consentito di essere operativi“.

Presciutti ha espresso grande soddisfazione per la gestione economico finanziaria, che ha consentito di affrontare tutte le urgenze. “I conti sono in ordine e tutte le pendenze sono state pagate. C’è stata anche la condivisione di tutte le operazioni da fare per venire incontro a chi produce, come artigiani e commercianti“.

Nel suo riassunto, prima di dare la parola agli assessori per i particolari, il Sindaco ha parlato di economia, con la notizia che Tagina presenterà entro Gennaio il suo piano di investimenti. Non è mancata la stoccata alla Regione Umbria sul tema del recupero dell’ex ospedale Calai. Una Regione “che dal 1 dicembre non mi ha nemmeno fatto una telefonata di coretsia. Alla Giunta Regionale chiedo di utilizzare parte dei 30 milioni di euro che stanno per arrivare dal Governo centrale per l’edilizia ospedaliera. A noi basta il 10%“.

Sulla questione Rocchetta Presciutti ha salutato con ottimismo la nuova legge, adottata dal consigliere ed ex sindaco gualdese Roberto Morroni, sulle acque minerali, che apre nuovi scenari sull’affidamento delle concessioni di prelievo, ma spera di evitare la lunga burocrazia che può rallentare gli investimenti privati con la conseguente perdita di occasioni importanti sotto il profilo dello sviluppo economico e dell’occupazione. Presciutti ha annunciato anche l’imminente recupero di piazzale Fulvio Sbarretti (terminal bus).

Sul fronte scuola e offerta formativa, il primo cittadino ha evidenziato l’ottenimento di due nuovi corsi per l’Istituto Casimiri, Tecnico Grafico e Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. “Grazie alla collaborazione con tutti i portatori di interesse, abbiamo chiesto ed ottenuto di potenziare l’offerta formativa non solo di Gualdo Tadino, ma dell’intero territorio“.

“La parola d’ordine del 2021 in tutti gli ambiti dovrà essere ‘velocità‘ – ha concluso il Sindaco – perché nel post pandemia più saremo in grado di essere veloci nelle scelte prima saremo in grado di ripartire e dare risposte ai cittadini ed al territorio“.

PAOLA GRAMACCIA (Ambiente e Tutela del Territorio, Urbanistica, Patrimonio, Politiche Energetiche).

L’assessore ha toccato il tema cave, con le recenti vicende relative a Pian delle Quaglie. “Ho letto post di cittadini privati e comunicati stampa della Comunanza Agraria – ha detto la Gramaccia – Faccio solo presente che, ad oggi, a questa amministrazione non è giunta nessuna comunicazione di nessuna Procura della Repubblica su problemi ambientali, inquinamento, di materiali dannosi portati nelle cave o che riguardano il riambientamento di Pian delle Quaglie. Chi intende ciurlare nel manico lo faccia dimostrando il contrario, poi ne riparliamo. Prima di scrivere che noi saremmo vandali bisogna pensarci bene“.

ESA, la partecipata che gestisce i rifiuti, ha stabilizzato tutti i dipendenti, che hanno ricevito un contratto a tempo indeterminato. La Gramaccia ha detto di aver aver ultimato inoltrel’efficientamento energetico di tutto il territorio comunale. “Gualdo Tadino ha circa 4800 punti luce legati alla pubblica illuminazione e 53 edifici pubblici che ci fanno consumare tantissima energia. Siamo pronti ad uscire entro il prossimo anno con un bando rivolto ai privati che riguarda la pubblica illuminazione, che permetterà di avere un notevole risparmio in termini economici per le casse comunali, con un beneficio ambientale e minore emissione di CO2 nell’aria“.

MARCO PARLANTI (Bilancio, Personale, Semplificazione amministrativa, Gestione canile e mattatoio comunale, Rapporti con le frazioni).

Parlanti ha ricordato come il Comune di Gualdo Tadino abbia aumentato il numero di dipendenti, da 80 a 85, rispetto al 2019. Sono stati assunti due farmacisti, quattro vigili urbani, un part-time informatico e un comandante della Polizia Municipale. Altri tre amministrativi contabili verranno assunti nel 2021. Il Comune ha poi aderito a Umbria Digitale e ha potenziato la connessione internet per le scuole nell’ottica della didattica a distanza. “Abbiamo poi investito molto nella digitalizzazione dei procedimenti amministrativi – ha detto Parlanti – e attivato PAGOPA. La pandemia sicuramente ha permesso di accelerare alcuni processi come lo sportello on line del cittadino, il potenziamento delle connessioni per le scuole e lo smart working per i dipendenti“.

FABIO PASQUARELLI (Lavori Pubblici, Manutenzione, Ricostruzione, Decoro Urbano, Numerazione Civica)

“Abbiamo lavorato a testa bassa – ha detto l’Assessore – Siamo una Giunta coesa, ci sono state poche discussioni, nessuna lite e questo è stato il segreto“. Pasquarelli ha descritto i lavori di adeguamento sismico e di efficientamento energetico della scuola di Cartiere come la soddisfazione maggiore del suo operato. Poi ha ricordato la fine dei lavori dell’ascensore di piazza Beato Angelo con il raddoppio e la seconda fermata. Ricordati anche gli interventi che hanno riguardato il centro servizi di San Rocco, la manutenzione dei musei e la riqualificazione della palazzina medievale di via Calai.

Tra gli interventi in corso e di imminente avvio: a gennaio inizieranno gli interventi di adeguamento sismico e recupero strutturale della scuola elementare “Domenico Tittarelli”, la sistemazione del nuovo parcheggio di via Zoccolanti pensandolo anche nell’ottica di un suo uso per manifestazioni), l’allargamento della stessa via, la sistemazione del ciclodromo, del vecchio stadio comunale e del centro sportivo Saltutti.

In corso di progettazione un’area camper a Valsorda, la realizzazione di un’area intermodale in collaborazione con Gubbio. Lavori anche al cimitero comunale con la realizzazione di nuove edicole funerarie per 48 loculi. Per quanto riguarda il tema annoso dei numeri civici, l’Assessore ha annunciato l’affidamento dell’incarico ad una ditta che entro 36 mesi dovrà completare tutto il lavoro.

BARBARA BUCARI (Welfare, Scuola, Cultura, Turismo)

Rimarcando come il 2020 sia stato un anno difficile specialmente per le sue deleghe, l’Assessore ha ricordato il delicato bilancio dei servizi sociali – lo aveva già fatto qualche giorno fa – con quasi 400 famiglie che hanno chiesto aiuto. Per quanto riguarda il turismo sono state dedicate energie per la ricerca di risorse economiche che serviranno per il 2021, con la collaborazione con il CAI che si spera di rinnovare.

Il settore cultura, per le noti restrizioni, ha sofferto, ma nonostante tutto le associazioni, le Pro Loco e coloro che si occupano di cultura si sono dati tutti da fare. I musei hanno continuato a fare attività e il suo assessorato è riuscito comunque a organizzare, anche se partendo solo da Luglio, un calendario di eventi estivi anche unici.

STEFANO FRANCESCHINI (Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Agenda digitale, Sport, Trasporti)

Franceschini ha ricordato il lavoro svolto per “salvare il salvabile” per quanto riguarda i trasporti pubblici con il grande taglio subito dalle aziende, che comunque hanno intaccato poco i servizi che interessano la città.

L’imposta della pubblciità abrogata per questo periodo ha portato l’amministrazione a dover rinunciare sui 50-60mila euro del bilancio che comunque è stato possibile coprire. L’Assessore ha annunciato l’arrivo di una Control Room dove confluiranno tutte le telecamere di sorveglianza del Comune e dove sarà possibile controllare gli accessi e sapere se le auto che entrano sono state rubate o usate per scopi illeciti.

Sport: il Comune ha acquisito il diritto di superficie per il campo sportivo di Cerqueto e si sta attivando la convenzione col Cerqueto Calcio. E’ stato chiesto un mutuo per il restyling della pista ciclabile.

Novità in vista per il vecchio stadio comunale di via Lucantoni, che diventerà un centro di atletica leggera. Chiesta la possibilità di rifare il campo sintetico per antistadio. Per quanto riguarda gli eventi, è più che probabile un arrivo di tappa della Tirreno-Adriatico 2021.

E’ stato infine attivato il percorso per l’attivazione del 5G, perchè tutto passerà da lì, soprattutto la digitalizzazione delle imprese. Sempre in quest’ottica arriverà presto il potenziamento della Fibra internet per la zona industriale Sud.

