Terzo decesso all’Easp, i sindacati chiedono un incontro urgente. In Umbria risalgono i positivi.

Terzo decesso all’Easp di Gualdo Tadino dopo il focolaio scoppiato nei giorni scorsi. Un anziano signore che è venuto a mancare questa mattina. Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Presciutti che ha fornito anche la situazione delle ultime 24 ore nel comune che presenta altri 11 positivi e 9 guariti, con gli attualmente positivi presenti nel territorio gualdese che risalgono a 158.

Sul focolaio dell’Easp intervengono i sindacati che chiedono un incontro urgente con la direzione dell’ente. “È fortissima la preoccupazione tra i lavoratori dell’Easp, residenza per anziani che arriva ad ospitare normalmente fino ad oltre 60 persone. Ad oggi però – riferisce in una nota la Fp Cgil di Perugia – gli ospiti rimasti sono 21, a seguito di numerosi casi di positività al Covid che hanno causato anche due decessi (tre con quello di oggi, ndr)”.

L’infezione, che ha colpito così duramente gli anziani ricoverati, poi trasferiti in varie altre strutture (a Città di Castello, al Seppilli di Perugia e a Pantalla) non ha risparmiato il personale: “I positivi – continuano dalla Fp Cgil – sono attualmente 9 tra i lavoratori della cooperativa Asad e 3 tra i dipendenti diretti dell’ente. Il personale è quindi ridotto all’osso e i lavoratori rimasti in servizio stanno facendo turni massacranti. La direzione dell’Easp convochi immediatamente un tavolo per la gestione dell’emergenza – conclude la Fp Cgil – con l’obiettivo di tutelare il personale, gli ospiti della struttura e prevenire ulteriori focolai che renderebbero la situazione davvero ingestibile”.

In Umbria tornano a salire i positivi: 347 nuovi casi nelle ultime 24 ore su 3.122 tamponi esaminati con la percentuale di positività che schizza dal 4,40% di ieri all’11,11% di oggi. 204 i guariti e altri 5 decessi, che portano il totale a 618. Dopo diversi giorni di flessione, impennata degli attualmente positivi (138 in più) che risalgono a 3.706.

Stabile la situazione dei ricoveri, ma torna a destare qualche preoccupazione quella nelle terapie intensive che vedono 10 posti occupati in più in 2 giorni (+6 nelle ultime 24 ore) per un totale di 44. 300 sono i pazienti negli ospedali, 1 in meno rispetto a ieri. Inversione di tendenza, dopo molti giorni di continuo calo, anche negli isolamenti fiduciari: 94 in più, con 4.740 umbri alle prese attualmente con questo provvedimento.