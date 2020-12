Usl Umbria 1, da domani il via alle vaccinazioni anti Covid

Pubblicità

In Umbria la campagna di vaccinazione contro il Covid19 inizierà domani, ultimo giorno di questo infausto 2020, e i primi inviti, sulla base delle priorità definite a livello regionale, saranno inviati entro oggi 30 dicembre.

La Usl Umbria 1 invita tutti a controllare le proprie email per verificare l’eventuale arrivo dell’invito.

In questa fase iniziale della campagna verranno sottoposte a vaccinazione le seguenti categorie di persone: gli operatori delle Aziende sanitarie: dipendenti, convenzionati e in formazione; il personale di ditte esterne che a vario titolo opera nelle strutture aziendali; il personale delle associazioni di volontariato che svolgono servizi di trasporto; gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani. Info più dettagliate a questo link.