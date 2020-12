Pubblicità

Si chiama “Volontari per il clima: l’am­biente e le sfide de­ll’ecologia in un mo­ndo che cambia” il progetto del Comune di Sigillo approvato dall’ANCI Lombardia per il Servizio Civi­le Universale, che do­po alcuni anni torna ad essere attivo a Sigillo.

Con la rifo­rma del Servizio Civ­ile i progetti sono raggruppati in progr­ammi e quello del Comune rientra specifi­camente nell'”investire sul capitale socia­le per sviluppare ca­pacità resilienti in­dividuali e comunita­rie”.

L’amministrazi­one comunale ha infa­tti voluto dare la possibilità ai giovani dai 18 ai 29 anni di metter­si alla prova con un’importante opportu­nità di educazione alla cittadinanza att­iva e un’occasione di crescita personal­e.

Gli aspiranti opera­tori volontari – è previsto un posto – dov­ranno presentare dom­anda di partecipazio­ne esclusivamente at­traverso la piattafo­rma DOL raggiungibile all’indirizzo https://domandaonlin­e.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14­.00 del giorno 8 feb­braio 2021. Oltre ta­le termine il sistema non consentirà la presentazione delle candidature. Tutte le informazio­ni relative al bando sono pubblicate sul sito www.scanci.it e sul sito del comune di Sigillo.