Covid-19: ecco la prima vaccinata di Gualdo Tadino

È la 26enne Federica Rondelli la prima infermiera di Gualdo Tadino vaccinata nella Usl Umbria 1 contro il Covid. Federica segue di pochi giorni Livio Iannone, che lavora al 118 dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia (Azienda Ospedaliera di Perugia).

Questa mattina, insieme ad altri colleghi, ha ricevuto la prima somministrazione del vaccino nell’ospedale di Città di Castello dove lavora da due mesi nel reparto di Terapia Intensiva per malati Covid.

È giovane e purtroppo ancora precaria Federica, ma ha già lavorato in diversi ospedali e reparti umbri.

Domani sarà nostra ospite nel programma in diretta streaming Senza Rete, che sarà visibile in contemporanea nella nostra pagina Facebook, in quella di Radio Tadino e nel canale YouTube di Gualdo News.

Insieme a Federica Rondelli, ospiti i medici Ugo Paliani e Nicola Palladino.

Il dottor Ugo Paliani è internista e primario della Medicina Interna dell’ospedale di Pantalla e da Marzo 2020 è primario della Medicina-Covid dello stesso ospedale; il dottor Nicola Palladino è infettivologo presso l’ospedale di Branca e da Marzo 2020 lavora presso il reparto Medicina-Covid dell’ospedale di Pantalla.