Covid, altri 18 positivi a Gualdo Tadino. A rischio la riapertura delle scuole

Gualdo Tadino sempre più maglia nera dell’Umbria quanto a numero di contagi in rapporto alla popolazione. “Oggi abbiamo 18 positivi e 9 guariti, in totale arriviamo a 174 casi complessivi. Anche oggi nella nostra città sfioriamo il 10% dei contagi giornalieri su scala regionale (oggi in Umbria 202 casi complessivi), mentre nel rapporto contagiati su 1000 abitanti siamo primi in assoluto in Umbria – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti nel suo consueto video in cui aggiorna la popolazione sulla situazione coronavirus nel comune di Gualdo Tadino- I numeri non sono opinioni, la situazione è grave e non ho altro da dirvi perché sono mesi che sto e stiamo combattendo una guerra durissima, ma per alcuni evidentemente tutto ciò non esiste e questo mi preoccupa molto.”

L’andamento dell’epidemia nel territorio di Gualdo Tadino pone dei seri dubbi sulla riapertura delle scuole nel comune, tema già oggetto di un approfondimento in sede governativa su scala nazionale e sul quale si è già detto contrario l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto. “Domani incontreremo il Prefetto per discutere sulla riapertura delle scuole e su questo vi terrò informati – ha proseguito Presciutti – Vi dico fin da subito che personalmente sono d’accordo con gli assessori regionali Coletto e Fioroni: per me non sussistono le condizioni per una riapertura in sicurezza stante l’ascesa della curva dei contagi, soprattutto nella nostra città.”

A livello regionale sono 202 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore su 2.562 tamponi processati. La percentuale di positività, con l’aumento dei test, ridiscende al 7,88% dal 17,66% del 2 gennaio.

88 i guariti, ma altri 3 decessi, che portano il totale a 631. Gli attualmente positivi in Umbria crescono di 111 e si rialzano a 3.904. Situazione stabile negli ospedali umbri con 316 ricoverati (1 in meno rispetto a ieri) dei quali 48 (+1) si trovano in terapia intensiva. Ancora in crescita gli isolamenti fiduciari: 182 persone in più sono state raggiunte dal provvedimento, che in totale vede coinvolti 5.314 umbri.