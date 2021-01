Covid-19, altri due decessi a Gualdo Tadino nelle ultime 24 ore

Pubblicità

Altri due decessi a Gualdo Tadino con Covid-19, un uomo e una donna, con il totale di persone che hanno perso la vita colpite dal coronavirus nel territorio comunale che sale a 10.

In Umbria, sono emersi 54 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore a fronte di 542 tamponi processati per una percentuale di positività pari al 9,96%. 75 i guariti e 5 decessi (tra cui i due gualdesi) che portano il totale a 636. Gli attualmente positivi scendono di 26 e si attestano a 3.878.

La situazione negli ospedali vede un aumento di ricoveri (+2) che portano il totale a 318, e una diminuzione di pazienti in terapia intensiva, 4 in meno, dove si trovano ancora 44 persone. 111 persone in più in isolamento fiduciario dove sono ad oggi raggiunti dal provvedimento 5.425 umbri.