La “gualdese” Aurélie Filippetti nel cda della Galleria degli Uffizi

Aurélie Filippetti, docente universitaria, scrittrice ed ex ministro della Cultura e delle Comunicazioni dal 2012 al 2014, cittadina onoraria di Gualdo Tadino, è entrata a far parte del consiglio di amministrazione degli Uffizi, il primo museo italiano per numero di visitatori. E’ stata nominata dal Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini che ha chiamato a far parte del nuovo cda, presieduto da Eike Schmidt, anche l’ex ministro Valdo Spini, il professore associato di storia dell’arte medievale dell’Ateneo fiorentino Fulvio Cervini e il direttore regionale dei musei della Toscana, Stefano Casciu.

Aurélie Filippetti è nipote dell’emigrato gualdese Tommaso Filippetti che negli anni Venti del Novecento si trasferì, insieme a tanti altri suoi concittadini, in Francia per lavorare nelle miniere della Lorena. Suo padre Angelo è stato sindaco di Audun le Tiche ed è stato uno dei fautori del gemellaggio con Gualdo Tadino. Aurélie Filippetti, oltre che ministro, è stata per dieci anni, dal 2007 al 2017, deputata all’Assemblea Nazionale francese.

Il 23 novembre del 2012 è stata insignita della cittadinanza onoraria di Gualdo Tadino. “È per me una grande emozione essere oggi qui a Gualdo Tadino, nel cuore verde dell’Italia, dove ho le mie radici e dove nasce il nome che porto – disse nel corso della cerimonia di consegna del riconoscimento da parte dell’allora sindaco Roberto Morroni in un’affollatissima chiesa di San Francesco – E’ un immenso onore essere accolta in questa città, quella di mio nonno Tommaso e dei suoi fratelli Filippo e Mariano, che avete onorato come martiri della libertà. E’ una parte importante della mia storia che voi permettete di far rivivere oggi, in questo giorno dove la città che ha visto nascere mio nonno diventa ufficialmente anche la mia.”