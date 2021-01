347 nuovi casi in Umbria. A Gualdo Tadino l’Easp torna Covid-free

Pubblicità

347 nuovi positivi al coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore, numero che fa sfondare quota 30mila contagiati nella regione dall’inizio dell’epidemia, esattamente 30.075. 4.368 i tamponi esaminati con il tasso di positività che si rialza al 7,94%. 203 i guariti e 3 i decessi, che portano il totale a 643. Con i 141 in più di oggi, tornano sopra 4.000 gli attualmente positivi (4.074).

Numeri in crescita negli ospedali umbri con 4 ricoverati in più (complessivamente 322) dei quali 2 in più si trovano in terapia intensiva (45). Le vaccinazioni in Umbria sono state finora 3.759.

A Gualdo Tadino 5 positivi e 1 guarito nelle ultime 24 ore con 183 casi complessivi nel territorio comunale. Da oggi l’Easp è tornata Covid-free, con tutti gli ospiti e il personale risultati negativi ai tamponi. “Il focolaio dei giorni scorsi risulta quindi essere al momento spento – fa sapere l’ente – Sono inoltre iniziati a rientrare in struttura i primi ospiti guariti.” Da venerdì 7 gennaio inizierà la campagna di vaccinazione sia per gli ospiti che per il personale, che ha aderito totalmente. Lo ha fatto sapere il sindaco Presciutti.