Gelo: disagi a Gualdo Tadino e lungo la via Flaminia

Pubblicità

Il gelo, annunciato dalle previsioni meteo, sta causando dalle prime ore di questa mattina disagi un po’ ovunque. Piccoli incidenti nel centro di Gualdo Tadino, uno dei quali in via Roma ha causato il cedimento di parte del muretto del ponte Nuovo (foto sotto) a causa di un’automobile in difficoltà per le condizioni del manto stradale.

Probabilmente il ghiaccio anche la causa del ribaltamento di un camion lungo la via Flaminia, avvenuto intorno alle 5 di questa mattina. I Vigili del Fuoco di Gaifana hanno estratto l’autista e un autogru, che aveva lavorato poco fa per il recupero di un altro autotreno in zona Spoleto, sta liberando la sede stradale che è ovviamente chiusa.