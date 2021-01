Servizio Civile a Gualdo Tadino, disponibili due posti per giovani fino a 29 anni

Pubblicità

Il Comune di Gualdo Tadino offre a due giovani l’opportunità di partecipare al nuovo progetto di Servizio Civile per l’anno 2021. ll servizio civile è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, prevede un impegno di circa 25 ore settimanali per un anno ed offre un contributo mensile, un attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze.

Il progetto “Educare la comunità: la resilienza come sfida ai cambiamenti” si realizza presso il Palazzo Comunale di Gualdo Tadino e fa parte del Servizio Civile Chiave Universale promosso da Anci Lombardia (che si occupa delle selezioni per le Regioni di: Lombardia, Abruzzo, Friuli V.G., Liguria, Piemonte, Marche, Sardegna, Umbria).

Il Servizio Civile consente di:

• partecipare alla vita della tua comunità e contribuire al suo miglioramento;

• essere parte per un anno di un’organizzazione stimolante in grado di arricchirti umanamente e professionalmente;

• collaborare attivamente a fianco di professionisti dei diversi settori.

Il Servizio Civile persegue un duplice obiettivo:

• educare alla cittadinanza attiva;

• implementare la quantità e la qualità dei servizi resi ai cittadini.

Le domande di partecipazione devono essere inviate online sul sito www.serviziocivile.gov.it oppure su www.scanci.it entro e non oltre le ore 14 di lunedì 8 febbraio 2021. Si ricorda che è possibile candidarsi ad un solo progetto in un solo ente.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet del Comune di Gualdo Tadino (www.tadino.it) o rivolgersi all’Ufficio Politiche Giovanili Tel. 075-9150229/259 – E-mail: cristina.sabbatini@tadino.it/cultura@tadino.it.