Due tirocini per il Coworking Sassuolo nell’ambito del progetto Well Tree

Pubblicità

Il Comune di Gualdo Tadino, in qualità di partner del progetto Well Tree, ha indetto un avviso di procedura selettiva, per titoli e colloquio, per l’attivazione di due tirocini extra-curriculari inseriti nelle attività svolte dalla Cooperativa Sociale Asad nell’ambito del progetto “Well Tree per la gestione e l’animazione degli spazi del coworking in località Sassuolo a Gualdo Tadino.

I due percorsi socio-lavorativi, rivolti a disoccupati residenti nei comuni di Gualdo Tadino, Gubbio, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, saranno finalizzati allo svolgimento di attività organizzate nell’ambito del Coworking (gestione, segreteria, manutenzione e preparazione logistica) per un totale di 1250 ore per tirocinante, da svolgersi nel periodo febbraio 2021 – dicembre 2021.

Lo scopo di queste attivazioni, oltre che far crescere la realtà del Coworking Sassuolo, realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, é quello di coinvolgere maggiormente la comunità nella realizzazione di attività di interesse più strategico e rilevante per il territorio, dando a due persone la possibilità di apprendere l’utilizzo degli strumenti utili alla realizzazione di questi obiettivi.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 20 gennaio 2021 alle ore 13.

L’avviso e i relativi allegati sono interamente pubblicati nel sito del Comune di Gualdo Tadino. Per ogni ulteriore informazione é possibile rivolgersi al 342 5490109 oppure scrivere un’email a welltree@asad-sociale.it