Covid: nuovo decesso a Gualdo Tadino, il tredicesimo dall’inizio dell’epidemia

Un altro decesso a Gualdo Tadino con Covid-19, il secondo in due giorni. Salgono così a 13 i morti nel territorio gualdese dall’inizio dell’epidemia. Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Presciutti. Per il terzo giorno consecutivo a Gualdo Tadino ci sono più guariti che nuovi casi, questi ultimi che scendono ancora. 5 nuovi positivi sono emersi nelle ultime 24 ore con 13 guariti. 163 gli attualmente positivi.

In Umbria sono 295 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore su 3.568 tamponi processati. La percentuale di positività si rialza all’8,26%. 162 i guariti e 4 decessi, che portano il totale a 652. 129 in più gli attualmente positivi che crescono a 4.237.

Situazione coronavirus in crescita negli ospedali: ad oggi sono ricoverati 326 pazienti nei reparti Covid dell’Umbria (3 in più rispetto a ieri) di cui 47 (4 in più) si trovano in terapia intensiva. 5.557 le persone in isolamento fiduciario.