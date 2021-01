Covid, 257 nuovi casi in Umbria. A Gualdo Tadino 1 nuovo positivo e 6 guariti

Pubblicità

257 nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore a fronte di 2.504 tamponi processati, con la percentuale di positività che cresce per il secondo giorno consecutivo e si attesta al 10,26% contro l’8,26% di sabato.

182 i guariti e altri 8 decessi, che fanno salire il totale a 660. Aumentano di 67 gli attualmente positivi: complessivamente sono 4.304 gli umbri alle prese con il virus.

Negli ospedali calano i ricoverati ma aumentano le persone in terapia intensiva: 315 (11 in meno) si trovano nei reparti Covid dei nosocomi umbri, dei quali 50 (3 in più) in terapia intensiva. 63 persone in più in isolamento fiduciario per un totale di 5.620.

A Gualdo Tadino ancora un altro giorno che vede la diminuzione di attualmente positivi: 6 guariti e un solo nuovo positivo, con i gualdesi che ad oggi risultatno colpiti dal coronavirus che scendono a 158.

Sul fronte vaccini, in Umbria sono state somministrate circa l’80% delle dosi.