Coronavirus: 49 nuovi casi in Umbria, crescono i ricoveri

La giornata festiva, come solito, fa registrare un numero basso di tamponi processati e, di conseguenza di nuovi positivi. Sono 49 i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore a fronte di 496 tamponi processati. Rispetto agli altri dati post-festivi, questo lunedì riporta una percentuale di positività più bassa dei precedenti, 9,88% (quando solitamente superava nettamente il 10%), anche più inferiore a quella di ieri (10,26%).

77 i guariti con altri 4 decessi, che portano il totale a 664. Gli attualmente positivi calano di 32 attestandosi a 4.272.

Aumentano invece i ricoveri: 8 persone in più sono presenti nei reparti Covid degli ospedali regionali, per un totale di 323, di cui 51 (1 in più) si trovano in terapia intensiva.