Covid, 205 nuovi casi in Umbria. A Gualdo Tadino un altro decesso e 13 guariti

205 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Umbria su 3.946 tamponi esaminati, con la percentuale di positività che si abbassa al 5,19%. 121 i guariti ma purtroppo altri 8 decessi, tra cui un residente nel comune di Gualdo Tadino, con il totale che sale a 672. Gli attualmente positivi in Umbria aumentano di 76 e arrivano a 4.348.

Aumento di ricoveri e di pazienti nelle terapie intensive degli ospedali umbri: 2 persone in più sono presenti nei reparti Covid, per un totale di 325, mentre ben 5 in più sono i pazienti presenti nelle terapie intensive, per complessivi 56. In crescita anche le persone in isolamento fiduciario: 75 in più per complessive 5.725.

A Gualdo Tadino prosegue il trend che vede più guariti che nuovi casi: 13 le persone che si sono messe il Covid-19 alle spalle con 2 nuovi casi. Purtroppo si è verificato un altro decesso, un uomo di 88 anni, il quattordicesimo nel territorio comunale dall’inizio dell’epidemia. Scendono a 146 gli attualmente positivi, 19 i ricoverati (di cui 2 in terapia intensiva), 135 in isolamento fiduciario.