Covid: 307 positivi in Umbria, calano le terapie intensive. A Gualdo Tadino ancora più guariti che nuovi casi

307 nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore su 3.753 tamponi processati, con la percentuale di positività che risale di tre punti, all’8,18%, rispetto a quella di ieri. 181 i guariti con 4 decessi, che salgono a 676. 122 in più gli attualmente positivi, per complessivi 4.470.

Calo di pazienti in terapia intensiva: sono 5 in meno rispetto a ieri, con 51 persone in questi reparti, mentre cresce di una la presenza complessiva nei reparti Covid degli ospedali umbri, per complessivi 326 pazienti ricoverati.

A Gualdo Tadino prosegue il trend che vede un maggior numero di guariti rispetto ai nuovi casi: nelle ultime 24 ore si sono lasciati il Covid-19 alle spalle altri 10 gualdesi, con 3 nuovi casi riscontrati. Scendono gli attualmente positivi presenti nel territorio comunale: ad oggi sono 139.