Martedì 19 gennaio sospensione dell’acqua a San Pellegrino

A causa lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione dalle ore 10 alle ore 18 di martedì 19 gennaio 2021 verrà sospesa l’erogazione idrica nella frazione di San Pellegrino, nel Comune di Gualdo Tadino.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

Umbra Acque resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445.