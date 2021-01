Positivi in calo a Gualdo Tadino, ma due classi delle elementari finiscono in isolamento

Pubblicità

Continua la discesa degli attualmente positivi a Gualdo Tadino. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 10 guarigioni e 4 nuovi casi, con 133 gualdesi (6 in meno rispetto a ieri) alle prese ad oggi con il coronavirus. Ma tornano a preoccupare le scuole, con due classi quinte della primaria “Tittarelli” che sono state messe in isolamento fiduciario insieme alle insegnanti. Questa mattina sono stati tutti sottoposti a tampone molecolare e domani si avranno gli esiti.

A livello regionale sono 210 i nuovi positivi su 2.953 tamponi processati, con la percentuale di positività che scende di un punto rispetto a ieri attestandosi al 7,11%. Altri 2 i decessi con il totale che sale a 678. 19 in più gli attualmente positivi in Umbria per complessivi 4.489.

Situazione pressochè stabile negli ospedali, dove due persone in più rispetto a ieri si trovano ricoverate, con il numero che sale a 328, mentre nessuna variazione nelle terapie intensive, con 51 pazienti che si trovano in questi reparti.